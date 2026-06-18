Yabancı yatırımcıdan tahvile güçlü talep

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 117,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Buna karşılık yabancı yatırımcılar, aynı dönemde 428,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alımı yaptı.

DİBS STOKUNDA ARTIŞ

Verilere göre yabancıların elindeki DİBS stoku bir haftada 14 milyar 238,9 milyon dolardan 14 milyar 589,5 milyon dolara yükseldi.

Böylece yabancı yatırımcıların Türk devlet tahvillerine ilgisinin devam ettiği görüldü.

HİSSE SENEDİ STOKU YÜKSELDİ

Net satışa rağmen hisse senedi stokunun piyasa değerindeki değişimlerin etkisiyle arttığı dikkat çekti.

12 Haziran haftasında 40 milyar 632,5 milyon dolar seviyesinde bulunan yabancıların hisse senedi stoku, bir sonraki haftada 40 milyar 801,1 milyon dolara çıktı.

ÖST STOKU GERİLEDİ

Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları'nda ise sınırlı bir düşüş yaşandı.

Yabancı yatırımcıların ÖST stoku 1 milyar 272,5 milyon dolardan 1 milyar 269,4 milyon dolara geriledi.

TAHVİL TERCİHİ ÖNE ÇIKTI

Son veriler, yabancı yatırımcıların Türk varlıkları içinde hisse senetlerine kıyasla sabit getirili menkul kıymetleri tercih etmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. Özellikle yaklaşık 429 milyon dolarlık DİBS alımı, yabancıların Türk tahvillerine yönelik ilgisinin devam ettiğine işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör