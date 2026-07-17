Yabancı yatırımcıdan Türk varlıklarına güçlü giriş! Bir haftada 2,6 milyar dolarlık alım yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Veriler, yurt dışı yerleşik yatırımcıların Türk finansal varlıklarına ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu. Geçen hafta yabancı yatırımcılar hem hisse senedi hem de borçlanma araçlarında net alıcı konumunda yer aldı.
YABANCILAR DİBS VE ÖST ALIMINI SÜRDÜRDÜ
TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 225,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyar 336,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı.
Böylece yabancı yatırımcıların DİBS ve ÖST tarafındaki toplam net alımı 2 milyar 562,1 milyon dolara ulaşırken, hisse senedi alımlarıyla birlikte toplam giriş 2 milyar 595,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
HİSSE STOKU GERİLEDİ, TAHVİL STOKU ARTTI
Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, 10 Temmuz haftasında 41 milyar 697,9 milyon dolar seviyesindeyken, son haftada 41 milyar 336,9 milyon dolara geriledi.
Buna karşılık Devlet İç Borçlanma Senedi stoku 16 milyar 254,3 milyon dolardan 17 milyar 376,1 milyon dolara yükseldi. Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları stoku ise 2 milyar 547,2 milyon dolardan 3 milyar 872,6 milyon dolara çıkarak dikkat çekici bir artış kaydetti.