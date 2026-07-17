Yabancı yatırımcıdan Türk varlıklarına güçlü giriş! Bir haftada 2,6 milyar dolarlık alım yapıldı

YABANCILAR DİBS VE ÖST ALIMINI SÜRDÜRDÜ

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 225,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyar 336,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı.

Böylece yabancı yatırımcıların DİBS ve ÖST tarafındaki toplam net alımı 2 milyar 562,1 milyon dolara ulaşırken, hisse senedi alımlarıyla birlikte toplam giriş 2 milyar 595,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.