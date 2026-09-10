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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:41 Son Güncelleme: 10.09.2026 15:42

Yabancı yatırımcının tercihi değişti! TCMB açıkladı: 647,6 milyon dolarlık satış yapıldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Eylül haftasında 647,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 23,8 milyon dolarlık ÖST satarken, 156,7 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi stoku 40,9 milyar dolara geriledi.

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AA
Yabancı yatırımcının tercihi değişti! TCMB açıkladı: 647,6 milyon dolarlık satış yapıldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Eylül haftasında hisse senedinde 647,6 milyon dolarlık satış yaptı. Aynı dönemde 23,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satılırken, 156,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alındı.

HİSSE SENEDİ STOKU 40,9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 4 Eylül haftasında 43 milyar 263,9 milyon dolardan 40 milyar 908,9 milyon dolara geriledi.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi stokunda haftalık bazda 2 milyar 355 milyon dolarlık düşüş gerçekleşti.

DİBS STOKU YÜKSELDİ

Yabancıların DİBS tarafındaki işlemlerinde ise alım yönlü hareket görüldü.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 4 Eylül haftasında 17 milyar 834,2 milyon dolardan 18 milyar 58,9 milyon dolara yükseldi.

ÖST stoku ise aynı dönemde 4 milyar 498,6 milyon dolardan 4 milyar 458,3 milyon dolara geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ( #TCMB #DİBS

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Yabancı yatırımcının tercihi değişti! TCMB açıkladı: 647,6 milyon dolarlık satış yapıldı
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