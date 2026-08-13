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Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:28

Yabancıdan 757 milyon dolarlık güçlü alım

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Ağustos haftasında 1,5 milyon dolarlık hisse senedi, 545,8 milyon dolarlık DİBS ve 210 milyon dolarlık ÖST aldı. En yüksek alım DİBS tarafında gerçekleşti.

AA
Yabancıdan 757 milyon dolarlık güçlü alım
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 7 Ağustos haftasında 1,5 milyon dolarlık hisse senedi, 545,8 milyon dolarlık DİBS ve 210 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

DİBS STOKU 18,5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 7 Ağustos haftasında 39 milyar 557,1 milyon dolardan 40 milyar 779,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 896,8 milyon dolardan 18 milyar 488,7 milyon dolara çıktı.

ÖST stoku da 3 milyar 879,2 milyon dolardan 4 milyar 74,4 milyon dolara yükseldi.

Böylece 7 Ağustos haftasında yurt dışında yerleşiklerin üç menkul kıymet grubundaki stoklarında da artış kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Yabancıdan 757 milyon dolarlık güçlü alım
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