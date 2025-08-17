Yabancıdan borsada rekor alım serisi

Ekonomi yönetiminin kararlılıkla uyguladığı program iç ve dış şoklara karşı direnci artırırken, elde edilen sonuçlar yabancıların rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Enflasyon, art arda düşüşünü 14. aya taşıyarak yüzde 33.52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilerken, cari açığın milli gelire oranı da yüzde 1.3'e düştü. Nisanda 370 baz puanı aşan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 260'a gerilerken, yılın ilk altı ayında gelen uluslararası doğrudan yatırımlar da 6.3 milyar dolara ulaştı.

REZERVLER REKOR KIRDI

Döviz rezervleri tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, kur korumalı mevduattaki kesintisiz düşüş süreci de 103 haftaya ulaştı. Temmuzda 3 puanla faiz indirimine tekrar başlayan Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar da en az 9 puan daha indirim yapacağı öngörüsü, ikinci çeyrek bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi, terörsüz Türkiye sürecinin somutlaşması ve ülkenin her geçen gün güç kazanan stratejik konumu, yabancıların borsada iştahını artırdı.

PAY 3 YILIN ZİRVESİNDE

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da son 7 haftada kesintisiz alım yaparken, 11 Nisan-8 Ağustos arasındaki 17 haftanın 16'sında net alım gerçekleştirdi. Yabancıların bu dönemde yaptığı net alım 2 milyar 695 milyon dolara ulaştı. Hızla devam eden net alımların etkisiyle yabancıların borsadaki payı da yüzde 43 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yabancı takas oranı Ekim 2007'de yüzde 72 ile tarihi zirveye çıkmıştı. 2020'nin başında yüzde 65 seviyesinde bulunan yabancı payı, Haziran 2023'te yüzde 27 ile tarihin en düşük seviyesine gerilemişti. Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 10.870 puandan tamamlarken, yıl başından bu yana getiri yüzde 10.5 oldu. BIST 30'da bu yıl en fazla yükselen hisse yüzde 135 ile Aselsan olurken, bu hisseyi yüzde 56 ile Enka, yüzde 44 ile Emlak GYO, yüzde 28 ile Türk Telekom ve yüzde 23 ile Tofaş izledi.

ALIMIN ÜÇTE BİRİ ASELSAN'DA

Yabancılar yılın ilk 6 ayında 2 milyar dolarlık net alım yaptı. Yabancının yılın ilk yarısında en fazla net alım yaptığı hisse 693.6 milyon dolarla Aselsan oldu. Başka bir ifade ile yabancının ilk altı aydaki net alımının yüzde 35'i Aselsan hisselerinde gerçekleşti. Aselsan'ın ardından en fazla alının ikinci hisse senedi 362.8 milyon dolarla Turkcell oldu.

YATIRIMCI SAYISI 19 HAFTA SONRA ARTTI

Öte yandan Borsa İstanbul'da uzun zamandır devam eden yatırımcı sayısındaki gerileme, 19 hafta sonra durdu. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırımcı sayısı 8-15 Ağustos haftasında yaklaşık 2 bin kişi artarak 6 milyon 409 bine çıktı. Yatırımcı sayısı en son 28 Mart-4 Nisan haftasında artmış, o tarihten sonra art arda 18 hafta kesintisiz düşüş devam etmişti.





KKM BİTİYOR TL'YE GEÇİLİYOR

Ekonomi yönetiminin bu yıl sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatlarda Ağustos 2023'te başlayan düşüş süreci kesintisiz olarak 103 haftadır devam ediyor. Ağustos 2023'te 3.4 trilyon olan kur korumalı mevduatlar, 8 Ağustos 2025'te 458 milyara indi. Kur korumalı mevduatın toplamdaki payı yüzde 26.2'den 1.9'a gerilerken, bu dönemde mevduatta TL'nin payı yüzde 31.9'dan 59.7'ye çıktı. Dövizin payı ise yüzde 41.9'dan 38.4'e geriledi.