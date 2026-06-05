Yabancıların Türkiye’de konut yatırımı artıyor: Çinli alıcılar İstanbul’u tercih ediyor

4 AYDA 5 BİN 711 KONUT SATILDI

Türkiye'de yabancılara ocakta 1311, şubatta 1513, martta 1361, nisanda 1526 olmak üzere 4 ayda toplam 5 bin 711 konut satışı gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'den konut satın alan Çinli yatırımcı sayısındaki artış dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı. Ocak-nisan döneminde Çin'den yatırımcılar, Türkiye'den 437 konut aldı. Geçen yıl, bu sayı 791 olarak kayıtlara geçti. Çinli yatırımcılar, bu yıl ocakta 73, şubatta 194, martta 60, nisanda 110 konut alımı yaptı.