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Giriş Tarihi: 9.07.2026 14:49 Son Güncelleme: 9.07.2026 14:50

Yabancının hisse senedi alımları belli oldu

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 11,5 milyon dolarlık hisse senedi, 572 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 441,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

AA
Yabancının hisse senedi alımları belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 11,5 milyon dolarlık hisse senedi, 572 milyon dolarlık DİBS ve 441,1 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 3 Temmuz haftasında 41 milyar 387,8 milyon dolardan 41 milyar 697,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 614,7 milyon dolardan 16 milyar 254,3 milyon dolara, ÖST stoku da 2 milyar 114,7 milyon dolardan 2 milyar 547,2 milyon dolara yükseldi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #DİBS

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Yabancının hisse senedi alımları belli oldu
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