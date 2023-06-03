Yağdonduran Tüneli ekimde açılıyor

Türkiye'de ulaştırma alanında hayata geçirilen dev yatırımlardan birinin daha açılması için geri sayım başladı. Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'nin tamamlandığı bildirildi. Tünelde test sürüşü de gerçekleştiren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Söz konusu tünelle yol yaklaşık 1.5 kilometre kısalmış olacak. Tüm Sivas'lılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Vali Şimşek, şöyle devam etti: "Yağdonduran Tüneli'nde aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. İnşallah ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler."