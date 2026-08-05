Yahya Ülker’in Instagram hesabında dikkat çeken hareketlilik

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından duyurduğu ve kısa sürede yoğun ilgi gören Dev Ülker Çikolatalı Gofret kampanyasının ardından, 500 bini aşan beğeni sonrası sosyal medya hesabına yönelik yoğun bir trol saldırısı gerçekleşti.

Yaşanan yoğun ve olağandışı trafik sonrasında Instagram, güvenlik prosedürleri kapsamında Yahya Ülker'in hesabını geçici olarak korumaya aldı.

Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu saldırının koordineli ve organize bir platform üzerinden yönetildiği görüldü.

Hesabın yeniden erişime açılmasının ardından, söz konusu trol saldırısının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin gün ışığına çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör