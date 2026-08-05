Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yahya Ülker’in Instagram hesabında dikkat çeken hareketlilik
Giriş Tarihi: 5.08.2026 13:04 Son Güncelleme: 5.08.2026 13:15

Yahya Ülker’in Instagram hesabında dikkat çeken hareketlilik

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in Instagram hesabı, ele geçirme girişiminde bulunan troll hesapların saldırısına karşı geçici olarak korumaya alındı.

Yahya Ülker’in Instagram hesabında dikkat çeken hareketlilik
  • ABONE OL

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından duyurduğu ve kısa sürede yoğun ilgi gören Dev Ülker Çikolatalı Gofret kampanyasının ardından, 500 bini aşan beğeni sonrası sosyal medya hesabına yönelik yoğun bir trol saldırısı gerçekleşti.

Yaşanan yoğun ve olağandışı trafik sonrasında Instagram, güvenlik prosedürleri kapsamında Yahya Ülker'in hesabını geçici olarak korumaya aldı.

Yahya Ülker, paylaşıma 1 milyon beğeni gelirse dev çikolatalı gofret üreteceklerini açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu saldırının koordineli ve organize bir platform üzerinden yönetildiği görüldü.

Hesabın yeniden erişime açılmasının ardından, söz konusu trol saldırısının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin gün ışığına çıkması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YILDIZ HOLDİNG #INSTAGRAM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yahya Ülker’in Instagram hesabında dikkat çeken hareketlilik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA