Yalova’da sevincin adresi TOKİ oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yalova'da TOKİ tarafından inşa edilen konutlarına kavuşan vatandaşlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevincin adresi bu kez Yalova. Güvenli, sağlam, uygun fiyatlı yuvalarımızla Türkiye'yi ev sahibi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin 250 bin sosyal konutluk İlk Evim Projesi kapsamında Yalova merkez Kazımiye Mahallesi'nde 34 bin 858 metrekare alanda 304 konut tamamlandı. Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, projenin dar gelirli vatandaşlar için önemli bir sosyal destek olduğunu vurguladı. Ev sahibi Resul Şahin, TOKİ sayesinde ev sahibi olabildiğini belirterek, "Dar gelirli insanlar için ilaç gibi geldi. TOKİ olmasaydı bunu hayal bile edemezdim" dedi. Zeynep Arslanhan ise kurada ismini gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, konutların kalitesi ve çevre düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ferit Arslanhan da konutların depreme dayanıklılığına dikkat çekerek, "Devletimiz sağlam binalar yapmış, içimiz çok rahat" ifadelerini kullandı. Yalova'daki sosyal konut projesi, güvenli yapılaşma ve erişilebilir konut hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.