Yangına ilk müdahale orman köylüsünden

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarına müdahale süresini kısaltmak, kırsal alanlarda can ve mal güvenliğini artırmak ve orman köylülerinin yangınlarla mücadelede daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla su tankeri ve ilk müdahale ekipmanı desteklerini sürdürüyor. Ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ağustos 2026 itibarıyla 298 su tankerinin teslimatı tamamlandı. OGM, "önleme", "söndürme" ve "yeniden ormanlaştırma" stratejileriyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda envantere eklenen yeni araçlar, yeni teknolojiler ve projelerle yangınları önleme ve kayıpları en aza indirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. OGM, orman köylerinin yangına karşı direncini artırmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. İki farklı modelle sunulan destek kapsamında traktörle çekilebilen 3 bin litre kapasiteli su tankerinin yanı sıra yangına ilk müdahalede kullanılabilecek çeşitli araç ve gereçlerin yer aldığı ekipman paketi sağlanıyor. Paket kapsamında ayrıca 20 litrelik sırt pompası, 400 litrelik çöp konteyneri, atık yağ bidonları ve iki adet yangın söndürme tüpü bulunuyor. Proje bedelinin yüzde 20'si hibe olarak karşılanırken kalan yüzde 80'lik kısmı faizsiz olarak 5 yılda eşit taksitlerle geri ödeniyor. Ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ağustos 2026 itibarıyla 298 su tankerinin teslimatı tamamlandı.

KISA SÜREDE MÜDAHALE İMKÂNI

Su tankerlerini teslim alan orman köylülerine OGM tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler de veriliyor. Eğitimlerini tamamlayan köylüler, "Orman Yangını Gönüllüsü" olarak yangınlarla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Köylere kazandırılan tankerler, orman yangınlarında su ikmalinin sağlanmasının yanı sıra, yangınlara da kısa sürede müdahale edilmesine imkân tanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör