Yangına karşı 7 milyarlık tedbir

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasını taşıyan 2022 yatırım ajandası açıklandı. Buna göre, 3 bin 134 projeye 184.3 milyar lira ödenek aktarılacak. Program kapsamında, Karadeniz
'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğalgazın bulunduğu Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi
'ne 14.8 milyar lira kaynak ayrıldı. Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projeleri'ne ise 4.5 milyar lira ödenek tahsis edilecek.
SAĞLIĞA 15 MİLYAR TL
Temel eğitim yatırımlarına 15.2 milyar, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine" 3 milyar, sağlıkta hizmete erişimin ve kalitenin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 15 milyar TL ayrıldı. Avrupa
'nın en yüksek barajı olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutulma aşamasına geçilecek. Devlet Su İşleri
'nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 11.25 milyar lira aktarılacak. Orman yangınları ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne
5 adet yangın söndürme uçağı, 10 adet helikopter ve arazöz temin temini için 7 milyar lira kaynak tahsis edildi.
SABİHA GÖKÇEN'E METRO
Bu yıl Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi ile iki önemli şehir arasında seyahat süresinin kısaltılmasını teminen yaklaşık 1.3 milyar lira, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 3.3 milyar lira ödenek ayrıldı.