Yapay altın çıkarılabilir mi? Altında yükseliş trendi için tarih verildi

ALTIN NE ZAMAN PİK YAPAR?

Gazeteci Mete Sohtaoğlu ise altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda seyrini değerlendirdi. Altın yatırımında uzun vadeye dikkat çeken Sohtaoğlu, "Şu an altında bir düşüş var. Muhtemelen bozduranlar yeniden alma yoluna gidecek. Siz de söylediniz. Aralık ayında jeopolitik gerilimler var. Trump'ın bu tarife uygulamaları var, Ukrayna savaşı meselesi var. Jeopolitik gerilimler, Merkez Bankalarının sürekli dövize karşı altın toplaması. Şimdi bunlar eklendiği zaman 2026, 2027 öngörülerine baktığınız zaman sizin söylediğinizin tam adını koyayım. Gelmeden çünkü yabancı raporlara çalıştım. 2027'de mesela eğer sabredebilen olursa sizin dediğiniz gibi 10 tane altını olan 2027'de köşeyi lüks bir arabayla dönüyor gibi gözüküyor. Ama sabredebilirsen" diye konuştu.