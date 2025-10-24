Yapay altın çıkarılabilir mi? Altında yükseliş trendi için tarih verildi

Altın fiyatları, ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler ve piyasalarda risk algısını zayıflamasıyla sert düşüşe geçti. Ons altın 12 yılın en sert düşüşünü yaşarken, gram altın ise 5.400 TL seviyesine kadar geri çekildi. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirim kararının ardından gözler altın piyasasında yaşanacak gelişmelere çevrildi.
A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu faiz kararının altın fiyatlarına yönelik etkisini değerlendirdi.
FAİZ KARARI ALTINI ETKİLER Mİ?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi. Faiz indiriminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği sorusuna Erdem, "Altını etkilemez ama şöyle olur, para faizden biraz daha riskli varlıklara gidebilir. Altını şöyle etkileyebilir: Bizde üstadın dediği gibi biz altını biriktiririz, sonra o altını bozup ya araba alırız ya ev alırız ya da düğün filan yaparız. Eğer şimdi bu faiz indirimi taşıt ve konut faizlerine intikal ederse ve orada da ciddi bir indirim olursa, altınları bozdurup ev ve araba alma hadisesi Türkiye'de görülebilir" dedi.
YAPAY ALTIN ÇIKARILABİLİR Mİ?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında "Fiziki ve dijital altın ilerde yapay olarak yeniden tasarlanabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi. Erdem, "Yapay altın çıkartılır mı ileride? Yani bu her şeyin bir inorganik tarafını da yapmaya çalışıyorlar. Zaten şöyle baktığınız zaman bugün piyasada dolaşan altın alım satımlarının büyük kısmı da zaten gerçek fiziki altın değil biliyorsunuz. Bankalardan dijital olarak alıyorsunuz. Ortada bir fiziki altın yok" dedi.
ALTIN NE ZAMAN PİK YAPAR?
Gazeteci Mete Sohtaoğlu ise altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda seyrini değerlendirdi. Altın yatırımında uzun vadeye dikkat çeken Sohtaoğlu, "Şu an altında bir düşüş var. Muhtemelen bozduranlar yeniden alma yoluna gidecek. Siz de söylediniz. Aralık ayında jeopolitik gerilimler var. Trump'ın bu tarife uygulamaları var, Ukrayna savaşı meselesi var. Jeopolitik gerilimler, Merkez Bankalarının sürekli dövize karşı altın toplaması. Şimdi bunlar eklendiği zaman 2026, 2027 öngörülerine baktığınız zaman sizin söylediğinizin tam adını koyayım. Gelmeden çünkü yabancı raporlara çalıştım. 2027'de mesela eğer sabredebilen olursa sizin dediğiniz gibi 10 tane altını olan 2027'de köşeyi lüks bir arabayla dönüyor gibi gözüküyor. Ama sabredebilirsen" diye konuştu.