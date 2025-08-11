Yapay zeka, askeri gemi görevinde

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.8.2025

HAVELSAN tarafından geliştirilen Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'in, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'e entegrasyonunda yeni aşamaya geçildi. Laboratuvar ortamında Faz-1 çalışmaları tamamlandı, Faz-2 kapsamında çeşitli sistemler üzerinde entegrasyon faaliyetleri devam ediyor. Sistem, bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma, sistem çapında soru/cevap desteği sunulması özellikleri ile doğal dil destekli etkileşim sağlayarak bakım süreçlerini daha hızlı, güvenli ve doğrulanabilir hale getirecek.
