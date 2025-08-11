Yapay zeka, askeri gemi görevinde

HAVELSAN tarafındangeliştirilenKurumsalYapay ZekaPlatformuMAIN'in, AğDestekli Veri Entegre Savaş YönetimSistemi ADVENT'e entegrasyonundayeni aşamaya geçildi.Laboratuvar ortamında Faz-1çalışmaları tamamlandı, Faz-2kapsamında çeşitli sistemler üzerindeentegrasyon faaliyetleridevam ediyor. Sistem, bakımadımlarını belirleme, bakım talimatlarınıarama/bulma, sistemçapında soru/cevap desteği sunulmasıözellikleri ile doğal dil desteklietkileşim sağlayarak bakımsüreçlerini daha hızlı, güvenli vedoğrulanabilir hale getirecek.