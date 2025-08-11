Yapay zeka, askeri gemi görevinde

HAVELSAN tarafından
geliştirilen
Kurumsal
Yapay Zeka
Platformu
MAIN'in, Ağ
Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim
Sistemi ADVENT'e entegrasyonunda
yeni aşamaya geçildi.
Laboratuvar ortamında Faz-1
çalışmaları tamamlandı, Faz-2
kapsamında çeşitli sistemler üzerinde
entegrasyon faaliyetleri
devam ediyor. Sistem, bakım
adımlarını belirleme, bakım talimatlarını
arama/bulma, sistem
çapında soru/cevap desteği sunulması
özellikleri ile doğal dil destekli
etkileşim sağlayarak bakım
süreçlerini daha hızlı, güvenli ve
doğrulanabilir hale getirecek.