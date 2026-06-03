Yapay zeka rallisi tekrar sahnede! Piyasalarda gözler ABD’den gelecek kritik verilerde

ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Makroekonomik veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı Nisan ayında 731 bin artarak 7 milyon 618 bine yükseldi. Böylece veri, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu veri, ABD iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, Fed'in bir sonraki adımının faiz artışı olabileceğine yönelik beklentileri de destekledi.