Yapay zekâ reasüransta etkili

Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Direktörü Thea Utoft Hoj Jensen, dijital araçların sigorta sektörünü dönüştürdüğünü belirterek, "Bu sayede, sigortacılar olarak riskleri değerlendiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürünleri şekillendiriyor ve tazminat taleplerine cevap veriyoruz" dedi. Jensen, "Bizim sektörümüz güvene dayalı ve veriyi kullanan bir sektör. Dijital araçlar bizi dönüştürüyor. Bu sayede, sigortacılar olarak riskleri değerlendiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürünleri şekillendiriyor ve tazminat taleplerine cevap veriyoruz. Aynı zamanda bu, doğal afetlere ve koruma açığına verdiğimiz yanıtı da etkileyen bir olgu. Hassas verilerin nasıl ele alındığı, paylaşıldığı, işlendiği ve akıllı mevzuatlar önemli, çünkü bu sayede hem doğru ve güçlü korumayı sağlayıp hem de riskleri doğru şekilde değerlendirebiliyoruz" diye konuştu. Jensen, yapay zekâyı reasürans kararlarında kapsamlı bir şekilde ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarını söyleyerek, odak noktasının bunu daha uygulanabilir hale getirmeye çevrilmesi gerektiğini ve bu anlamda büyük sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.