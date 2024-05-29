Yapay zekâyla sahte belge hazırladılar

Dolandırıcılar bu sefer de sahte avukatlık büroları ve sahte uzlaşmacılar yoluyla milyonlarca liralık vurgun yapıyor. Resmi evrakları birebir taklit eden dolandırıcılar, terör örgütüne üyelik, jigololuk ya da escortluk gibi yüz kızartıcı suçlara yönelik sahte savcılık belgeleri hazırlıyor. Bursa'da ve İzmir'de yapılan operasyonlarda ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise Savcılık, ya da mahkeme gibi evrakların yapay zekâ destekli uygulamalar ile hazırlanması. Ev adresinden TC kimlik numarasına kadar hemen her bilginin doğru olduğu bu belgeleri vatandaşlara yollayan dolandırıcılar, '18 bin TL'lik bir alacağımız söz konusudur eğer 4 bin 900 TL öderseniz dosyayı kapatırız aksi takdirde icra takibi başlatacağız. Banka hesaplarına el koyma onaylanmıştır' gibi ifadelerle vatandaşlar tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Ancak uzmanlara göre birkaç küçük yöntemle belgelerin sahteliğini anlamak mümkün.İnternette kısa bir arama ile yapay zekâ temelli sahte belge uygulamalarına ise kolayca ulaşılabiliyor. Ücretli olan bu uygulamalar ile bürokrasideki tüm evrakların sahtesini dakikalar içinde oluşturmak mümkün. Basit komutlarla ilerleyen sistemde, sadece hazırlatmak istediğiniz konu ve kapsamı belirtmeniz yeterli. Yapay zekâ bu verilerle size kısa sürede gerçeğinden ayırmanın zor olduğu bir savcılık fezlekesi dahi çıkarabiliyor.SABAH'a konuyla ilgili bilgi veren Avukat Selma Karaduman şu uyarılarda bulundu: "Teknolojinin artması ile dolandırıcıların da yeni tekniklere ulaştığını görüyoruz. Burada öncelikle e-devletten kontrol sağlayın. Ayrıca e imzaları yine buradan kontrol edebilirsiniz. Kimlik hırsızlığı, olmayan gayrımenkul veya devremülkün satışını konu edinen yanıltıcı mesafeli sözleşme imza edilmesi, sahte flört profilleri, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişi ve kurumların eline geçirilerek yasadışı iş ve işlemlerde kullanılması, vergi dolandırıcılığı, spam, casus yazılım gönderilerek finansal ve kişisel bilgilere yetkisiz erişim sağlanması internet bankacılığı dolandırıcılığı, tatil dolandırıcılığı, dijital dolandırıcılığın başlıca örnekleri arasındadır. Dijital Dolandırıcılık, dijitalizasyonun verdiği imkanları gerçeği manipüle etmek için kullanarak faile hukuka aykırı bir kazanç sağlamak veya mağdurun bedelini ödediği bir hakkını vermemek amacıyla kasıtlı olarak aldatıcı bir eylem olarak tanımlanabilir."