Yapı kayıt mağdurları yeni düzenleme istiyor

İmar Barışı ile birlikte yaptıkları başvurular sonrasında uydu görüntüleri uyuşmazlığı, evrak eksikliği gibi nedenlerle yapı kayıt ruhsatı iptal edilenler, güncelleme ya da af getirilmesini istiyor. Sosyal medyada örgütlenerek İmar Barışı Mağdurları Platformunu oluşturan binlerce kişi, Yargıtay'ın delil olarak saymadığı uydu görüntüleri baz alınarak iptal edilen ruhsatlarının geri verilmesini talep ediyor.

"YERİ BİR İMAR BARIŞI YADA GÜNCELLEME İSTİYORUZ"

Kendi arazilerine yaptıkları evlerin yıkılmasıyla karşı karşıya geldiklerini belirten İmar Barışı Mağdurları Platformu Yöneticisi Gülbeyaz Kürkçü;" Her kanun ve yönetmelikte olduğu gibi bu imar barışı yasasında da az da olsa hak- hukuk bilmeyen kötü niyetli ve rantçı insanlar oldu. Bizler İmar Barışı Mağdurları olarak bu rantçı kesimin durdurulması ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz. Devletin orman, hazine ve vakıf arazisi hepimizin malı ve arazisi sayılır ve kutsaldır. Devletin adalet mekanizmasının devreye girerek binlerce ailenin yüzünü güldürmesini istiyoruz" dedi.

GÜNCEL OLMAYAN UYDU GÖRÜNTÜLERİ BİZLERİ MAĞDUR ETTİ

Güncel olmayan uydu görüntüleri nedeniyle birçok yapı kayıt belgesinin iptal edildiğini belirte Gülbeyaz Kürkçü; "Özellikle parası olmadığı için hızlı bir şekilde inşaatını tamamlayamamış vatandaş kendi tapulu arazine yaptığı yapısını tamamlama yoluna gitti

3 sene geçtikten sonra sıkı bir denetim ve uydu görüntüleri emsal gösterilerek Yapı Kayıt belgeleri iptal edildi. Yargıtay ise güncel olmayan uydu görüntülerinin delil sayılmayacağına karar verdi. Biz bu yüzden yeni bir imar barışı yada mevcut imar barışına güncelleme talep ediyoruz" diye konuştu.