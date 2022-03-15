Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yapı kayıt mağdurları yeni düzenleme istiyor
Giriş Tarihi: 15.3.2022 09:34 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:53

Yapı kayıt mağdurları yeni düzenleme istiyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yapı kayıt mağdurları yeni düzenleme istiyor

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorunlarının çözülmesi amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen İmar Barışı'nda yaklaşık 30 bin kişinin, eksik başvuru, son ödeme tarihini geçirme, ya da uydu görüntülerindeki uyuşmazlık nedeniyle belgeleri iptal oldu. Mağdurlar şimdi yeni bir İmar Barışı ya da güncelleme istiyor.

İmar Barışı ile birlikte yaptıkları başvurular sonrasında uydu görüntüleri uyuşmazlığı, evrak eksikliği gibi nedenlerle yapı kayıt ruhsatı iptal edilenler, güncelleme ya da af getirilmesini istiyor. Sosyal medyada örgütlenerek İmar Barışı Mağdurları Platformunu oluşturan binlerce kişi, Yargıtay'ın delil olarak saymadığı uydu görüntüleri baz alınarak iptal edilen ruhsatlarının geri verilmesini talep ediyor.

"YERİ BİR İMAR BARIŞI YADA GÜNCELLEME İSTİYORUZ"

Kendi arazilerine yaptıkları evlerin yıkılmasıyla karşı karşıya geldiklerini belirten İmar Barışı Mağdurları Platformu Yöneticisi Gülbeyaz Kürkçü;" Her kanun ve yönetmelikte olduğu gibi bu imar barışı yasasında da az da olsa hak- hukuk bilmeyen kötü niyetli ve rantçı insanlar oldu. Bizler İmar Barışı Mağdurları olarak bu rantçı kesimin durdurulması ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz. Devletin orman, hazine ve vakıf arazisi hepimizin malı ve arazisi sayılır ve kutsaldır. Devletin adalet mekanizmasının devreye girerek binlerce ailenin yüzünü güldürmesini istiyoruz" dedi.

GÜNCEL OLMAYAN UYDU GÖRÜNTÜLERİ BİZLERİ MAĞDUR ETTİ

Güncel olmayan uydu görüntüleri nedeniyle birçok yapı kayıt belgesinin iptal edildiğini belirte Gülbeyaz Kürkçü; "Özellikle parası olmadığı için hızlı bir şekilde inşaatını tamamlayamamış vatandaş kendi tapulu arazine yaptığı yapısını tamamlama yoluna gitti

3 sene geçtikten sonra sıkı bir denetim ve uydu görüntüleri emsal gösterilerek Yapı Kayıt belgeleri iptal edildi. Yargıtay ise güncel olmayan uydu görüntülerinin delil sayılmayacağına karar verdi. Biz bu yüzden yeni bir imar barışı yada mevcut imar barışına güncelleme talep ediyoruz" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapı kayıt mağdurları yeni düzenleme istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA