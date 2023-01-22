Yapılandırma için gözler Kabine’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. 84 milyona vergi ve alacaklarda barış eli uzatacak devletin vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketini sunması bekleniyor. Paket kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamına yapılandırılma müjdesi isteniyor. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye dair yeni müjdeler vermesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin hangi aşamada olduğu da konuşulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da sosyal güvenlik primlerine yönelik yapılandırma konusunda çalışmalar yaptı. Uzun vadelerde ödeme kolaylığı sağlanması ve paketten yararlanmak için herhangi bir teminat istenmemesi için çalışıldı. Paket ile birlikte hacizler kaldırılacak, icra takipleri de durdurulacak. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni paketin detaylarını kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği yaş şartının kaldırıldığı EYT düzenlemesinde takvimi ve maaşların ne zaman verileceğine dair değerlendirme yapılması bekleniyor. Memurdan, emekliye, asgari ücretliye kadar yapılan maaş zamları ile birlikte ekonomide atılan adımlar ve bunların yansımaları da masada olacak. Toplantıda ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da 7'nci yargı paketi ile ilgili sunum yapması bekleniyor.HAZINE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12'de AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. Basına kapalı olarak toplanacak AK Parti TBMM grup sunumunda Bakan Nebati, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.