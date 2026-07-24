Yargıtay’dan devre tatilinde cayma hakkı kararı

YARGITAY 3'üncü Hukuk Dairesi, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkı kullanıldıktan sonra ücret iadesinin ne zaman yapılacağına dair önemli bir karar aldı ve kanun yararına bozma kararını açıkladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, devre tatil sözleşmelerin ilk derece mahkemesinin 90 günlük süre dolmadan başlatılan icra takibi kararını kanun yararına bozdu. Buna göre, 14 günlük cayma hakkını kullanan tüketiciden alınan bedelin derhal iade edilmesi gerektiğine hükmedildi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, davacı olan tüketici, devre tatil üyelik sözleşmesini imzalandığı gün 15 bin lira ödediği devre tatil sözleşmesinden yasal süre içinde cayma hakkını kullandı ve noter ihtarnamesiyle bunu davalı şirkete bildirdi. Satış yapan davalı firma, noter kanalıyla gönderilen cayma ihtarnamesine rağmen ücreti davacı tüketiciye ödemedi. Davalı icra takibine itiraz edince dava açıldı.

14 GÜNLÜK SÜRE VAR

Davalı şirket ise 7 Kasım 2023 tarihinde davacının ödemiş olduğu bedeli kredi kartına iade ettiğini, bu iadeye ilişkin banka dekontlarının dava evraklarına eklendiğini, bundan dolayı da davanın reddine ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti. İlk Derece Mahkemesi ise kanundaki 90 günlük sürenin dolmadan icra takibinin başlatıldığını öne sürerek davayı reddetti. Yargıtay, 6502 sayılı Kanun uyarınca, davacı tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör