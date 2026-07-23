Yargıtay’dan kritik BSMV kararı

YARGITAY, tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) tüketiciye yansıtılmasına ilişkin karar verdi. BSMV'nin tüketici tarafından ödeneceğinin tüketici kredisi sözleşmelerinde kararlaştırılabileceğine hükmetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi kullanan kişinin BSMV kesintisinin iadesi istemiyle açtığı davada, yerel mahkemenin iade kararını taraflar arasındaki sözleşme hükümleri nedeniyle sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu. Yüksek Mahkeme, sözleşmede bu yönde madde varsa, vergiyi tüketicinin ödemesi gerektiğine hükmetti. Karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayınlandı.
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Mete Efendioğlu - Editör