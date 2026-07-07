Yaş çay alımı ikinci sürgün ne zaman başlayacak? ÇAYKUR beklenen tarihi açıkladı

RANDEVU SİSTEMİ VE ALIM LİMİTLERİ UYGULANACAK

Kurum, üreticilerin günlük alım limitleri ve randevu sistemi başta olmak üzere yaş çay alımına ilişkin uygulamalara uygun hareket etmelerinin sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıdığını bildirdi.

ÇAYKUR açıklamasında, "Alım süreçlerinde yığılmaların oluşması kaos ortamına sebebiyet verebileceği gibi bu durumun neden olacağı kalite sorunları ise çay tarımının sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir." ifadelerine yer verildi.

ALIM LİMİTLERİ EN ÜST SEVİYEDE TUTULACAK

ÇAYKUR, ikinci sürgün boyunca üreticilerin mağdur olmaması için günlük alım limitlerini imkanlar ölçüsünde en yüksek seviyede tutmaya devam edeceklerini de açıkladı.

Kurum, yapılan tüm planlamaların hem bugünkü üretimin hem de gelecekte çay tarımının sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, ikinci sürgün döneminin tüm üreticilere ve sektör paydaşlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör