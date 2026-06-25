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Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:35

Yasal faiz hesaplamasında "Merkez Bankası" dönemi

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yeni yargı paketiyle, yasal faiz hesaplamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni kanun ile artık mahkemelerin hükmettiği yasal faizler, Merkez Bankası'nın reeskont oranına endekslenecek.

Yasal faiz hesaplamasında Merkez Bankası dönemi
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Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi. Yargı paketi ile yapılan önemli değişiklik ise Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'da yapılan köklü değişiklik oldu.

YASAL FAİZ HESAPLAMASINDA TCMB BAZ ALINACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte sabit oranlı yasal faiz dönemi tamamen kapanıyor. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken ve miktarı sözleşmeyle belirlenmemiş tüm hallerde; yıllık yasal faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bir önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanacak.

Buna göre, yıl ortasında (30 Haziran günü) belirlenen reeskont oranı, bir önceki yılın 31 Aralık tarihindeki orandan 5 puan veya daha fazla farklılık gösterirse, yasanın faiz çarkı yeniden dönecek. Yılın ikinci yarısında (1 Temmuz'dan itibaren) 30 Haziran günü netleşen bu yeni reeskont oranının yüzde 80'i geçerli olacak.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI

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Yasal faiz hesaplamasında "Merkez Bankası" dönemi
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