Yastık altı altın tarihi seviyede!

Küresel piyasalarda doların güç kaybetmesiyle altın fiyatları başta olmak üzere değerli metaller tarihi seviyelere yükseldi. Ons altın 4.500 doları aşarak 2026 beklentilerini şimdiden aştı. Altın fiyatları rekor kırarken yatırım bankası Morgan Stanley'den altın birikimine ilişkin çarpıcı bir rapor geldi.

YASTIK ALTI ALTIN TARİHİ SEVİYEDE

Morgan Stanley, yastık altı olarak tabir edilen fiziki altın birikiminin, Hindistan'da 34.600 bin tona ulaştığını bildirdi. Mevcut küresel altın fiyatlarıyla ülkedeki toplam altın değeri 5 trilyon doları aştı. Türk Lirası bazında bu rakam 214,2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre ülkedeki altın mevcudu geçmiş yıllarda 25.000 ton civarındaydı.

ALTIN MİKTARI DAHA GENİŞ ALANA YAYILDI

Banka analistler,, bu rakamın Hindistan hükümetinin 2030 için hedeflediği ekonomik büyüklükle örtüştüğüne dikkat çekiyor. Hindistan kültürü ve ekonomisiyle iç içe geçen altının hane halkları arasında dağılımının ise tam tersi olduğu düşünülüyor.

Altın sahipliğinin daha geniş alana yayıldığı ve yastık altı altın miktarının kırsal bölgelerde daha çok olduğu belirtiliyor.