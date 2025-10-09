Yastıkaltı altın stoku 500 milyar dolar

MERKEZ Bankası Başkanı Fatih Karahan, Hollanda'da geçen cuma küresel makrofinansal istikrar konulu panelde yaptığı konuşmanın sosyal medyada yanlış aktarıldığını belirterek, "Konuşmada doların değişen rolüne, dolardaki son dönemde ortaya çıkan değer kaybına bunun sebep olduğu altın fiyatlarındaki artışa vurgu yaptım. Dolardaki düşüşün gelişmekte olan ülkelerde pozitif arz şoku olduğunu, yani enflasyonu düşürürken büyümeyi güçlendirdiğini vurguladım. Normalde gelişmekte olan ülkelerde doların değer kaybetmesi hem büyümenin güçlenmesi hem de enflasyonun düşmesi demek. 400-500 milyar civarı aralığında yastıkaltı altın olduğu tahmin ediliyor. Son bir yıldaki fiyat artışının varlık etkisi 100 milyar doları geçiyor. Altın fiyatlarındaki artış da bu varlık etkisi kanalıyla tüketim talebini destekliyor. Konuşmam hiçbir şekilde vatandaşlarımızı enflasyondan sorumlu tutmuyor. Bilakis, fiyat istikrarının yastıkaltı altın talebini azaltacak en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledim" ifadesini kullandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahan, eylül ayında yıllık enflasyonda yükseliş görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Gıda fiyatlarındaki artış ve okula dönüş etkili oldu. Kira enflasyonu hız keserek 3.3'e geldi. Parasal sıkılaşma ile yüzde 33'e ciddi düşüş kaydettik. Düşüşe rağmen beklediğimizden daha yavaş olduğunu kabul ettik. Sıkı para politikası duruşundaki kararlılık enflasyonda düşüşü devam ettirecek."