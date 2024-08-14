Yatırım 1 milyar doları aştı

Türkiye'deki sağlık teknolojileri alanında yapılan yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları, giyilebilir teknolojilerde önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağladı. Giyilebilir sağlık teknolojileri, kullanıcıların sağlık verilerini anlık olarak takip edebilmelerine ve bu verileri sağlık profesyonelleri ile paylaşabilmelerine olanak tanıyor. Bu alanda çalışan Türk bilim insanları ve mühendisler, dünya çapında ses getiren projelere imza atıyor. Türkiye'de akademisyen kökenli girişimci sayısı hızla artarken, sağlık alanında Türk bilim insanları önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyor.Giyilebilir teknolojilerin en popüler örneklerinden biri olan akıllı bileklikler, sağlık takibinde devrim yaratıyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı ve Fizyoloji-Fizyopatoloji Araştırma Laboratuvarı Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Aksu'nun geliştirdiği yenilikçi bileklik, bu alandaki en dikkat çekici buluşlardan biri. Prof. Dr. Aksu'nun geliştirdiği yeni nesil bileklik kullanıcıların kan şekeri ve ilgili diğer parametreleri ışık teknolojisi kullanarak sürekli ve ağrısız bir şekilde izleyebilmelerine imkan tanıyor.Bileklikten gelen anlık verileri mobil uygulama üzerinden gözlemleyip analiz edebilen hastalar ve hekimler, bu teknolojinin sağladığı kolaylıktan büyük fayda sağlayacak. Aksu'nun geliştirdiği bileklik projesi sağlık sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Uzun yıllardır ışığın biyolojik moleküller ile etkileşimi üzerine hayvan deneyleri ve insan çalışmaları yapan Prof. Dr. Aksu'nun bir çok projesi TUBİTAK'tan destek almış ve gelecek hedefleri arasında, akıllı bileklik teknolojisinin akıllı saatlere entegre edilerek iç organların fonksiyonları hakkında hayati bilgiler sunması bulunuyor.Türkiye, sağlık teknolojileri alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 verilerine göre, Türkiye'de dijital sağlık teknolojilerine yapılan yatırım miktarı 1 milyar doları aşmış durumda. Bu yatırımlar, sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesine ve daha erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar tarafından desteklenen birçok proje, Türk girişimcilerin bu alandaki inovatif çözümlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyor.AKILLI saatler, sağlık takibi ve kişisel sağlık yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de geliştirilen akıllı saatler, kalp atış hızı, uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres seviyeleri gibi çeşitli sağlık parametrelerini izleyebiliyor. Bu saatler, kullanıcıların günlük yaşamlarında sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor. Özellikle KardioTech firması tarafından geliştirilen ve kalp sağlığı üzerine odaklanan akıllı saatler, Avrupa pazarına da ihraç edilmeye başlandı.