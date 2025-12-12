Yatırım açığı 4 trilyon dolar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, küresel ölçekte büyümenin yavaşladığı, borçluluk ve mali kırılganlık risklerinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin yatırım performansıyla dikkat çektiğini söyledi. Öztop, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye'ye 11.4 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış anlamına geldiğini vurguladı. Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış yatırımların 13.1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Öztop, yılsonunda 15 milyar doların üzerinde bir hacimle son yılların en yüksek seviyesinin beklendiğini ifade etti. Kalkınma finansmanındaki küresel eğilimlere de dikkat çeken Öztop, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için yatırım açığının 4 trilyon doların üzerinde olduğunu belirtti. Dünya Bankası'nın yıllık mobilizasyon hedefinin 100 milyar dolara, IFC ve MIGA garantilerinin 39 milyar dolara çıktığını ifade etti. Türkiye'ye yönelen çok taraflı ve ikili kalkınma finansmanının 2025'in 3. çeyreği itibarıyla yıllık bazda yüzde 6 arttığını kaydeden Öztop, en çok fonlanan alanların yenilenebilir enerji, deprem sonrası altyapı, dijitalleşme, bölgesel kalkınma ve ihracat finansmanı olduğunu söyledi.

285 MİLYAR DOLAR GELDİ

2003–2025 döneminde Türkiye'nin 285 milyar doları aşan doğrudan yatırım çektiğini hatırlatan Öztop, toptan–perakende sektörünün yatırımlardaki payının yüzde 34, imalat sanayinin ve bilgi-iletişim teknolojilerinin ise yüzde 15 olduğunu belirtti. Türkiye'ye yatırımda Hollanda, Kazakistan, Lüksemburg ve Almanya ilk sıralarda yer aldı. IMF'nin Türkiye için büyüme beklentisini 2025 için yüzde 3.5, 2026 için yüzde 3.7'ye yükselttiğini söyleyen Öztop, "Bu göstergeler Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel yatırım çekme potansiyelinin güçlendiğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

ENERJİ YATIRIMLARININ %7.3'Ü

Enerji dönüşümünde TKYB'nin kritik role sahip olduğunu vurgulayan Öztop, bugüne kadar Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 7.3'ünü finanse ettiklerini belirtti: "300'ü aşkın proje, 4.200 MW üzerinde kurulu güç ve her yıl 4.2 milyon ton karbondioksit azaltımı... Bu rakamlar TKYB'nin Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğundaki etkisini açıkça gösteriyor." Öztop, jeotermalden hibrit tesislere, YEKA projelerinden çatı GES'lere kadar birçok ilke TKYB'nin finansman sağladığını, ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 15'ine doğrudan veya dolaylı katkı sunduklarını ifade etti.