Yatırım fonlarında hesap değişiyor! SPK’dan 31 Temmuz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) katılma paylarında sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçmek amacıyla değerleme sistemini değiştirdi.

Yeni düzenlemeye göre yatırım fonlarının portföyünde bulunan ve katılma payları borsada işlem gören GYF ve GSYF'ler artık borsada oluşan son fiyat üzerinden değil, fonun kurucu portföy yönetim şirketi tarafından açıklanan son birim pay değeri esas alınarak değerlenecek.

Portföy yönetim şirketlerinin yeni sisteme uyum sağlamaları için son tarih ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

BORSADAKİ SON FİYAT YERİNE BİRİM PAY DEĞERİ ESAS ALINACAK

Düzenlemenin temel amacı, borsada oluşan fiyat ile fonun gerçek değerini yansıtan birim pay değeri arasında ortaya çıkabilen yüksek farkların diğer yatırım fonlarının değerlemelerini de etkilemesinin önüne geçmek.

Önceki sistemde bir yatırım fonunun portföyünde bulunan borsada işlem gören GYF veya GSYF payı, piyasadaki son işlem fiyatına göre değerlenebiliyordu. Bu durum, piyasa fiyatının birim pay değerinin çok üzerine çıkması halinde fon portföyünün değerinin de yukarı yönlü etkilenmesine yol açabiliyordu.

SPK'nın değişikliğiyle birlikte söz konusu katılma paylarının değerlemesinde kurucu portföy yönetim şirketinin açıkladığı son birim pay değeri dikkate alınacak. Böylece borsadaki olağan dışı fiyat hareketlerinin yatırım fonlarının portföy değerleri üzerindeki etkisinin sınırlandırılması hedefleniyor.

"FONLAR OLMASI GEREKENDEN DAHA YÜKSEK DEĞERDEN İŞLEM GÖRÜYORDU"

Düzenlemeyi değerlendiren Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, GYF ve GSYF paylarının daha önce borsadaki fiyatlamaya göre değerlendiğini belirterek, "Bu durum da fonların değerini olması gerekenden yukarı doğru çekiyordu" dedi.

Yeni sistemin ardından bazı fonlarda aşağı yönlü fiyat hareketlerinin görülebileceğine işaret eden Duygu, "Olması gerekenden daha yüksek fiyatlanan ve yukarı yönlü şişen varlıkların normal seviyelerine dönmesi gerekiyor. Bu kapsamda ilk adım, borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının birim pay değerleri üzerinden değerlenmesinin sağlanmasıyla atıldı" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Düzenleme doğrudan bütün yatırım fonlarının fiyatının düşeceği anlamına gelmiyor. Etkinin büyüklüğü, fonların portföylerinde borsada işlem gören GYF ve GSYF paylarının bulunup bulunmadığına ve bu varlıkların borsa fiyatlarıyla açıklanan birim pay değerleri arasındaki farka bağlı olacak.

Özellikle borsadaki fiyatı birim pay değerinin önemli ölçüde üzerine çıkan GYF ve GSYF'leri portföyünde bulunduran fonlarda, yeni değerleme sistemine geçişle birlikte aşağı yönlü bir değerleme etkisi ortaya çıkabilecek.

SPK'nın attığı adımla, piyasa fiyatının fonun temel değerinden ciddi biçimde uzaklaştığı durumların diğer fonların portföy değerlerini yapay şekilde yükseltmesinin engellenmesi ve fiyatlamaların normalleşmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör