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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Yatırım ödeneğinde TPAO ilk sırada

Yatırım ödeneğinde TPAO ilk sırada
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2027-2029 dönemini kapsayan Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin söz konusu döneme ilişkin ödenek teklif tavanları belirlendi. Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 754 milyar 106 milyon lira, 2028 için 702 milyar 561 milyon lira, 2029 için de 710 milyar 759 milyon lira oldu. Gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 46.92'si Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ayrıldı. Bu kuruma 2027 için 353.8 milyar lira, 2028 için 207 milyar, 2029 için de 170 milyar lira ödenek öngörüldü. TPAO'yu 122.7 milyar lirayla TCDD, 75.7 milyar lirayla TEİAŞ takip etti. Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler açısından bakıldığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 300 milyon lira ödenek tavanı belirlendi.

#TPAO #TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI #TCDD #TEİAŞ

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Yatırım ödeneğinde TPAO ilk sırada
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