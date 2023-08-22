Yatırımcı sayısı 6 milyonu geçti

Seçimin ardından başladığı yükselişi ralliye çevirerek rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'a yatırımcıların ve şirketlerin ilgisi zirveye ulaştı. Dün 7.902 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gören ve son 3 ayda yüzde 78 ile dünyanın en fazla kazandıran piyasası haline gelen Borsa İstanbul'da, hem halka arzlarda hem de yatırımcı sayısında rekor kırıldı. Yatırımcı sayısı ilk kez 6 milyonu geçerken, halka arz büyüklüğünde de 2021'deki rekorun 2 katı şimdiden aşıldı.Seçim sonrasında ekonomi yönetimi ile Merkez Bankası'na yapılan atamaların ardından güvenin perçinlenmesi ile birlikte yabancının da ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul, yerli yatırımcıların adeta tek adresi oldu. Enflasyona karşı getiri arayışı ve son dönemde artan halka arzların da etkisiyle 21 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yatırımcı sayısı 6 milyon 24 bin 344'e çıktı. Yatırımcı sayısında aylık artış yüzde 36.84 olurken, 1 ayda gelen yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 621 bin 816 oldu. Endeksteki hızlı yükseliş ve şirket sayısındaki artışla birlikte hisse senedi portföyünün büyüklüğü 21 Ağustos'ta 9.2 trilyon liraya ulaştı. Portföyde son 1 ayda yaşanan artış 1.5 trilyon lirayı geçti. Son 1 yılda ise yatırımcı sayısı yüzde 125.3 arttı. 1 yılda 3 milyon 350 bin 883 yatırımcı borsaya geldi. Borsaya ilgi özellikle pandemi ile birlikte hızlandı. 2020'nin ağustos sonunda yatırımcı sayısı 1 milyon 693 bin seviyesinde bulunuyordu. Yatırımcı sayısında 3 yılda yaşanan artış yüzde 258 oldu. 3 yılda 4.3 milyon yatırımcı borsaya geldi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin verilerine göre 2020'nin ağustos ayında Türkiye'deki finansal varlıklar 5.3 trilyon lira iken, bunun sadece yüzde 1.4'ünü, 76 milyar TL ile hisse senetleri oluşturuyordu. 2023'ün temmuz sonunda ise finansal varlıklar 19.6 trilyona ulaşırken, hisse senetlerinin payı, 2.4 trilyon lira ile yüzde 13'e çıktı.Tasarruf sahiplerinin yanı sıra şirketler de, kredi piyasasının daraldığı son dönemde, rotayı Borsa İstanbul'a çevirdi. Halka arzı devam eden Kuzugrup GYO ile birlikte bu yıl şu ana kadar 30 şirket 42.3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Halka arz büyüklüğünde 2021'deki 21.6 milyar liralık rekor, daha şimdiden 2'ye katlandı. 2020 sonundan bu yana 122 şirket toplam 79.7 milyar liralık halka arza imza attı. Bu tablo, borsada şu an işlem gören şirketlerin yaklaşık dörtte birinin son 3 yılda halka açıldığını ortaya koyuyor. Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren MHR GYO da önümüzdeki ay halka arzını tamamlamayı planlıyor.BORSA İstanbul'da haziran ve temmuz aylarında 1 milyar 59 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştiren yabancıların da ilgisi devam ediyor. Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'ndaki blok hisse satışının ardından, OYAK Holding de sermayesinin yüzde 58.82'sine sahip olduğu Hektaş'ın yüzde 3.45'ini yabancı kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı. Hisse başına 23.37 liradan gerçekleşecek işlemle OYAK'ın kasasına 2 milyar 41 milyon lira girecek. Yarın gerçekleşecek işlemin ardından OYAK'ın Hektaş'taki payı yüzde 55.37'ye gerileyecek.ENDEKS son 1 yılda yüzde 156 yükselirken, bu dönemde Borsa İstanbul getiride dünyada üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde en fazla yükselen endeks yüzde 296 ile halka arz endeksi olurken, Türk Hava Yolları'nın yer aldığı ulaştırma endeksi yüzde 290 prim yaptı. Endeks 2022 sonundan bu yana yüzde 42 yükselirken, bu dönemde ulaştırma endeksi yüzde 95 yükseldi. Türk Hava Yolları'nın hisseleri son 1 yılda yüzde 281, 2022 sonundan bu yana ise yüzde 83.6 değer kazandı. Pandeminin ilk etkisinin görüldüğü 2020'nin martından bu yana ise endeks yaklaşık yüzde 850 yükseldi. O tarihten sonra Sasa yüzde 6.613, Alarko yüzde 3.843, Pegasus yüzde 3.765, THY yüzde 3.256 yükseldi.