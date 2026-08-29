Yatırımcının yüzü güldü: Haftanın kazandıranları belli oldu! Borsa ve altında dikkat çeken değişim...

HALKBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,80 ile Halkbank oldu. Halkbank'ı yüzde 32,48 ile Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 13,44 ile Europower Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,78 ile Batıçim Çimento, yüzde 11,25 ile Odine Teknoloji, yüzde 8,60 ile Destek Finans Faktoring şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 842 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 763 milyar 11 milyon 56 bin 800 lirayla Tüpraş ve 561 milyar 960 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.