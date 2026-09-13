Yatırımlarda sanayi ve üretime öncelik

2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa sürede bitirilebilecek projelere öncelik verileceği belirtilirken tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça 2027 Kamu Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı belirtildi.

ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİ

Yatırım politikası, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak alanlara odaklanacak. Sanayi altyapısında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) projelerine öncelik verilecek. Sanayi bölgelerinin dönüşümü, girişimciliğin desteklenmesi, yenilikçiliğin geliştirilmesi, dijital ve yeşil dönüşümün sağlanmasına yönelik projeler de yatırım programında öncelikli değerlendirilecek.

Enerji sektöründe Türkiye'nin enerji arz-talep projeksiyonlarına uygun şekilde hazırlanan, arz güvenliğini sağlayan ve yerli kaynakların kullanımını artıran yatırımlar önceliklendirilecek. Ulaştırma yatırımlarında tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunması ve etkin kullanımını sağlayacak yatırımlar öne çıkacak.

KAMU BİNASINA SIKI KURAL

Kamuda yeni hizmet binası yatırımları da sıkı kurallara bağlandı. Yeni hizmet binası projeleri yalnızca acil ve zorunlu durumlarda, somut gerekçeler ortaya konulması halinde teklif edilebilecek. Mevcut binaların kullanım durumu ve ekonomik ömrü dikkate alınacak; yeni bina ihtiyacının gerekçelendirilmesi ve proje maliyetlerinin ortaya konulması istenecek. Kamu kurumlarının taşıt talebinde mevcut aracın durumu, yaşı, modeli, toplam kilometresi, son bir yıldaki kullanım miktarı ve bakım harcamaları gibi bilgiler dikkate alınacak.