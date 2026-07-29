Yatırımlarımız 500 milyarı aştı

Vodafone Türkiye, bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan 2026-2027 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı. Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı söz konusu dönemde 25,4 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 32.3 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin faturalı abone sayısı 88 bin artarak 21.8 milyona yükseldi. Böylece faturalı aboneler, toplam müşteri bazının yüzde 85.8'ini oluşturdu. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı ise 1.3 milyon oldu. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 20 yıldır sorumlu ve şeffaf yönetişim anlayışlarıyla ve "daha iyi bir gelecek için teknoloji" vizyonlarıyla Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını ve oynamaya devam ettiklerini belirtti. Bugüne kadar yaptıkları toplam yatırımın reel değerinin 500 milyar lirayı aştığını aktaran Aksoy, "Bu yatırımlar, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenin bir yansıması. Bu doğrultuda değer yaratmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 38,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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