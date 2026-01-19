Yavru Vatan’a dev güneş enerjisi santrali

Türkiye, Rum kesimi tarafından enerji ablukası altına alınmaya çalışılan KKTC'ye güneş santrali kuruyor. 60 milyon dolar bedelle kurulacak olan 50 megavat kapasiteli güneş enerji santrali sayesinde otelcilik ve sanayi sektörlerinin enerji ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'den bir grup gazeteciye konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede adanın enerji sorununa dikkat çekti. Daha önce Türkiye'nin 400 milyon dolar yatırımla 95 kilometrelik denizaltı elektrik kablo hattı ile KKTC'ye enerji ulaştırmak istemesine Rumların karşı çıktığını söyleyen Amcaoğlu, "Rumlar ise 2 milyar dolarlık yatırımla 1.208 kilometre mesafedeki Yunanistan'dan kendilerine hat çektirmeye çalıştı. Ayrıca bu hattın bir kısmının Türkiye üzerinden de geçmesi gerekiyor. Durum böyle olunca Avrupa Birliği projeyi fizibıl bulmadığı için projeleri askıda kaldı. Türkiye'nin 95 kilometrelik deniz altı elektrik projesi hayata geçerse bu hem KKTC hem de Rum tarafının faydasına olacak" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Amcaoğlu, ülkede depolamalı güneş santrali kurulması noktasında karar alındığını söyledi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ise sanayide elektriğe kilovatsaat başına 9.80 lira ödediklerini anlatırken bunun Kıbrıslı Türk sanayici için üretimde olağanüstü bir maliyet anlamına geldiğini ifade etti.