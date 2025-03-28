Yavuz Sultan Köprüsü’nden demiryolu geçecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldıgı bir iftar programında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz, önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" dedi. Uraloğlu, iftarda biraraya geldiği basın mensuplarına Suriye'nin ayağa kaldırılması çalışmaları kapsamında 50 kilometrelik demiryolu hattını yapmak için gayret sarfettiklerini kaydetti. ANKARA