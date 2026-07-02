Yayla Gıda’nın yeni marka yüzü Gupse Özay oldu: Türkiye’de bir ilk olan ’zenginleştirilmiş pirinç’ izleyiciden tam not aldı!

Yayla Gıda'nın yeni iletişim yolculuğunda Gupse Özay, markanın her bir ürünü için birbirinden tamamen farklı, eğlenceli ve renkli karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Her ürün için ayrı bir hikâyenin ve anlatının kurgulandığı reklam serisi, tüketicileri hem gülümsetecek hem de Yayla'nın geniş ve yenilikçi ürün yelpazesiyle tanıştıracak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: VİTAMİN VE MİNERALLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ PİRİNÇ!

Büyük ses getiren serinin yayınlanan ilk reklam filminde, Yayla Gıda'nın inovatif yaklaşımının en yeni ürünü olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Zenginleştirilmiş Pirinç" tanıtıldı.

Eğlenceli reklam filminde zengin ancak vitaminleri düşük olduğu için mutsuz bir karakteri canlandıran Gupse Özay, asıl zenginliğin sofrada başladığını vurguluyor. Geleneksel lezzetimiz pilavı besleyicilikle buluşturan Yayla; bildiğimiz pirinci Türkiye'de eksikliği yaşanan vitamin ve minerallerle zenginleştirerek sofralara taşıyor. Özay'ın, "İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda!" diyerek müjdelediği bu yenilikçi ürün, hem tane tane dökülmesi hem de şahane lezzetiyle fark yaratıyor.

"BU PİLAVLA AŞIK ATILMAZ, BU PİLAVA ANCAK KAŞIK ATILIR!"

Reklam filminde zenginleştirilmiş pirincin lezzetine ve yapısına vurgu yapan Özay, "Bu pilavla aşık atılmaz, bu pilava ancak kaşık atılır!" repliğiyle izleyicilerin hafızalarında yer ediniyor. Türkiye'de ilk kez vitamin ve minerallerle zenginleştirilen Baldo, Gönen, Osmancık ve Yerli Pilavlık pirinç gibi sevilen pirinç çeşitleri, "Yayla'dan geldiği belli!" sloganıyla sofraların yeni vazgeçilmezi olmaya aday.

Televizyon, dijital ve influencer marketing dünyasında yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren tüketicilerin büyük beğenisini toplayan kampanya, ilerleyen günlerde Gupse Özay'ın hayat vereceği yepyeni karakterler ve Yayla'nın diğer lezzetli ürünleriyle serüvenine devam edecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör