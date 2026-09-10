Yazılımcı KOBİ’lerin rotasında yerli yapay zekâ var

Türkiye'nin yazılım şirketleri küresel yapay zekâ yarışında kendi teknolojilerini geliştirmek için vites yükseltti. Yerli yapay zekâ modellerinden kurumsal dil modellerine, AI ajanlarından sektörel çözümlere uzanan yeni teknoloji dalgasında hedef, Türkiye'de geliştirilen teknolojiyi ürüne dönüştürüp dünyaya satmak. TÜBİTAK'ın 2026 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı da şirketlerin geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerinin ürüne dönüşmesini desteklerken, 2025'te 5.5 milyar dolara ulaşan bilişim hizmetleri ihracatı sektörün küresel potansiyelini ortaya koyuyor.

BÜYÜK PAY ALABİLİRİZ

Türkiye'de yazılım sektörünün büyüme hikâyesinde yapay zekâ ile birlikte yeni bir sayfa açılıyor. Yıllardır küresel şirketlere yazılım ve teknoloji hizmeti sunan sektör, artık hizmet üretmenin ötesine geçerek kendi fikrî mülkiyetini, platformunu ve markasını oluşturma arayışını hızlandırıyor. Yeni hedef, Türkiye'de geliştirilen yapay zekâ teknolojilerini ticarileştirerek küresel pazarlardan daha büyük pay almak. Büyük dil modelleri, kurumsal yapay zekâ çözümleri, AI ajanları, görüntü işleme ve veri analitiği alanlarındaki yatırımlar yeni ihracat kapıları açıyor. Bu dönüşüm, yalnızca yazılım ihracatının büyümesi açısından değil, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerini yükseltecek yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.

YAPAY ZEKÂDA ÜRÜNLEŞME DÖNEMİ

Sektördeki yeni yarışın kritik başlıklarından biri de yapay zekâ teknolojilerinin ürüne dönüşmesi. Şirketler, küresel yapay zekâ platformlarını yalnızca kullanan tarafta kalmak yerine kendi modellerini, ajanlarını ve sektörel çözümlerini geliştirmeye yöneliyor. Bu süreçte Türkiye'nin güçlü yazılım ve mühendislik insan kaynağının küresel ölçekte satılabilir fikrî mülkiyete dönüştürülmesi öne çıkıyor. Böylece yazılımcı emeğine dayalı hizmet ihracatının yanına, aynı ürünün farklı ülkelere ölçeklenerek satılabildiği yeni bir ihracat modeli ekleniyor.

TÜRKİYE'DE GELİŞTİR DÜNYAYA SAT

SEKTÖRDEKİ dönüşümün örneklerinden biri de Patika Global Teknoloji. 14 SaaS platform çözümü 40 ülkede kullanılan şirket, Türkiye'de yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını yapay zekâ merkezli ürünlere taşıyor. Büyük dil modeli mimarileri, kurumsal dil modelleri ve yapay zekâ ajanları alanındaki çalışmalarını SynaptIQ teknoloji altyapısında bir araya getiren şirket, geliştirdiği AI-native ürünlerin küresel kullanımını artırmayı hedefliyor. Patika Global Teknoloji CEO'su Kutlu Yolcu, "Türkiye'de geliştirdiğimiz yapay zekâ ve mühendislik bilgisini dünyada karşılığı olan ürünlere dönüştürmek istiyoruz. Asıl mesele mühendislik potansiyelimizi fikrî mülkiyete, ürüne, markaya ve teknoloji ihracatına dönüştürebilmek. Hedefimiz Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlamak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör