YEKA ile ekonomiye 2 mılyar $’lık katkı

Rüzgâr ve güneş enerjisi için yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla 2 milyar dolarlık bir yatırım ekonomiye kazandırılacak. YEKA projeleri Türkiye'de toplam elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması çalışmalarında kilit rol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda üretim tesislerinden satın alınan elektrik enerjisi maliyetlerini azaltıyor, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesine ve kalifiye insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. İlk kez uygulanan ve yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği yeni YEKA modeli kapsamında gerçekleştirilen YEKA RES-2024 ve YEKA GES- 2024 yarışmalarında toplam 11 projeye, yerli ve yabancı şirketlerden 246 teklif geldi.

YERLİ VE YABANCIDAN YÜKSEK İLGİ

Yarışmalara, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katıldı. 28 Ocak'ta gerçekleştirilen YEKA RES-2024'te Edirne, Kırklareli (Balkaya ve Sergen) ve Sivas'ta (Yellice ve Gürün) toplam 5 YEKA alanında 1.200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi yatırımcılara tahsis edildi. 4 Şubat'ta YEKA GES-2024'te ise Konya (Karapınar), Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 6 YEKA alanındaki 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisatı yapıldı.



PROJELERDEN 3.5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA EK DEĞER

YEKA RES'te yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle ürettiği elektriği kilovatsaat başına 3.50 sent/dolar fiyat ile iletim sistemine verecek. YEKA GES'te ise sözleşme imza tarihinden itibaren üretilen elektrik, 60 ay süre ile serbest piyasada satılabilecek. Daha sonra 20 yılda kilovatsaat başına 3.25 sent/dolar'dan sisteme sunulacak. Yarışmalar sonucunda projelere toplam 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşecek ve projelerin ana ekipmanları yerli üreticilerden temin edilecek. GES panellerinde en az yüzde 75, DC kablo ve taşıyıcı yapılarda yüzde 51 yerlilik koşulu aranırken, yerli invertöre de teşvik sağlanacak. RES ana ekipmanlarından olan kule, kanat ve jeneratörler de yerli üretim olacak. Projelerin satış yapacağı elektrik bedeli mevcut elektrik piyasa fiyatının (PTF) yaklaşık yarısı olacak, böylece projeler satış yaptıkları 20 yıllık periyotta 3.5 milyar dolardan fazla ek değer yaratacak.