YEKA RES-2025 yarışmaları için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmelerin imza töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri arasında bugün Bakanlıkta yapıldı.

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süreyle serbest piyasada satabilecek ve 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 avro/sent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, firmalar için 72 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu.

Balıkesir, Aydın-Denizli, Kütahya ve Sivas'ta bulunan toplam 1150 megavat kapasiteli 6 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Bu yarışmaların neticesinde toplamda 208 milyon avroluk katkı bedeli sağlandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Sektörümüzün göstermiş olduğu ilgi, alaka ve güven, bizi bu konuda proje üretmeye sevk ediyor. Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımızın da bu konuyla alakalı çizmiş olduğu bir vizyon var, her yıl 2 bin megavat YEKA ihalesi yapacağız." ifadelerini kullandı.