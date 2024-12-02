Yemek bedeli nakitle sınırlı olmayacak

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yemek ücretinde düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yemek ücretinde asgari ücret formülü kaldırılırken, ödemelere yemek kartları, çekler ve kuponlar da dahil edildi. Düzenleme 1 Ocak 2025'de yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre işyerlerinde yemek hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılan ödemelerde değişiklik yapıldı. Kararla artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak. Yemek kartları, çekler ve kuponlar da bu kapsama alındı. Yemek ücreti hesaplamaları, günlük asgari ücretin belirli bir oranına göre yapılıyordu. İşyerinde yemek hizmeti sağlanmayan durumlarda bu formül esas alınıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkân tanıyor. Düzenleme hizmeti verilmeyen işyerlerindeki bütün çalışanları ilgilendiriyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek. Yemek kartlarının kapsama alınması, çalışanların yemek ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına olanak sağlayacak. Ayrıca, işverenlerin ödeme yöntemlerini çeşitlendirmesi, iş süreçlerini kolaylaştıracak.Hem işverenler hem de çalışanlar tarafından merakla beklenen, 2025 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli yeni yılın ilk günleri duyurulacak. 2023 yılında 110 TL olan yemek bedeli, 2024'te KDV dahil 187 TL olarak açıklanmıştı.