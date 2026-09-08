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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:17

Yen değer kazanmaya devam ediyor! Japonya faiz artıracak mı?

Japonya para birimi yenin şubat ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaşmasının ardından Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama para politikalarına yönelik tutumun değişmediğini açıkladı.

Yen değer kazanmaya devam ediyor! Japonya faiz artıracak mı?
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Japon Yen'ine geçtiğimiz aylarda Japon yetkililer ve ABD'li yetkililer tarafından bir müdahale yapıldı. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Para politikalarına yönelik tutumun ABD'li yetkililerle ortak döviz müdahalesi gerçekleştirmesinden bu yana değişmediğini ifade etti.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Yen, hızlı bir şekilde değer kazanarak şubat ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yakın temasını sürdürmeye devam edeceğini açıklayan Katayama, "3 Ağustos'ta Japonya'da düzenlenen basın toplantısında söylediğim ve Bakan Bessent'ın da Washington'da yayımladığı açıklamada belirttiği gibi, Japonya ile ABD'nin koordineli müdahale gerçekleştirmesinden bu yana yaklaşımımızda hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artıracağı yönündeki beklentiler para birimini güçlendirmeye devam ediyor. Para birimindeki değer kazançları dolar/yen'i 155 seviyesinin oldukça altına taşıdı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SCOTT BESSENT #JAPONYA MERKEZ BANKASI #WASHİNGTON #BOJ

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Yen değer kazanmaya devam ediyor! Japonya faiz artıracak mı?
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