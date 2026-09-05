Yeni enerji mimarisi elektrikleşme

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) "Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi Raporu"nu yayınladı. Tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı gözden geçirdiklerini ifade ederek "Onu daha kapsamlı bir şekilde Türkiye'nin 2040 Yeni Enerji Mimarisi olarak COP31 öncesinde sunmak hedefindeyiz. Ciddi bir çalışma yapıyoruz" dedi. Yeni enerji mimarisinin merkezinde elektrikleşme olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Türkiye'yi elektrikleştireceğiz, elektrifikasyonu çok ciddi şekilde artıracağız" açıklaması yaptı. Bayraktar, ulaştırmada elektrikleşme oranının binde 5 olduğuna dikkat çekerek, "2035'te Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Araç filosunun büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz" diye konuştu.

MİLLİ ŞAMPİYONLAR

Geçtiğimiz yıl sadece soğutma kaynaklı elektrik talebinde yüzde 19-20 artış gördüklerini ifade eden Bayraktar, bunun hemen her yıl benzer şekilde artacağını öngördüklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Eti Madeni artık milli şampiyonlara dönüştürüyoruz. Yeniden yapılandırma programını Yeni Enerji Mimarisi içerisine koyduk. Beraber bu hedeflediğimiz yerlere varmış olacağız" dedi. Türkiye'nin 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesine ulaşmak istediğini söyleyen Bayraktar, elektrik altyapısına 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu da kaydetti.

TÜRKİYE 1 NUMARA

IEA Başkanı Fatih Birol da Türkiye'nin elektrik talebindeki büyümeye dikkati çekerek, "Son 10 yılda ülkemizin ortalama elektrik talebi büyümesi yüzde 5. Bu da bütün IEA üyesi ülkeler arasında Türkiye'yi bir numaraya sokuyor. Talebi en fazla artan ülke Türkiye. Elektriğin büyümesi demek, ekonominin gelişmesi, modernleşmesi demek" diye konuştu.

DEPOLARIMIZ GAZLA DOLU

PROGRAMIN ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, Hürmüz krizi ile ilgili bir soru üzerine Eşel Mobil Sistemiyle, doğalgaz ve elektrik destekleriyle ve fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayarak vatandaşları korumaya gayret ettiklerini belirterek "Elbette dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yeni tedbirler alabiliriz" dedi. İran ile doğalgaz anlaşması konusunda da Bayraktar, şunları söyledi: "Henüz bu konuda gelen bir şey yok. Kışa girerken depolarımız doğalgazla dolu. Doğalgazla ilgili ve diğer alanlarda da arz güvenliğinde bir sıkıntı görmüyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör