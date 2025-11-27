Yeni Fed Başkanı Hassett mi olacak?

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları ve müttefikleri tarafından Fed'in bir sonraki başkanı için en güçlü aday olarak görüldüğü bildiriliyor. Kaynaklara göre Hassett, adaylar arasında öne çıkmış durumda. Kaynaklar, başkanın iyi tanıdığı ve güvendiği yakın bir müttefiki bağımsız merkez bankasının başına getirme ihtimali üzerinde durduğunu aktardı. Hassett, Trump'ın uzun süredir etkisi altına almak istediği Fed'de, başkanın faiz indirimlerini önceleyen yaklaşımını uygulayacak isim olarak görülüyor. Yine de Trump'ın sürpriz personel ve politika kararları aldığı biliniyor, bu da adaylık kamuoyuna açıklanana kadar kesinleşmediği anlamına geliyor.