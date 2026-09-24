Yeni iPhone 18 Pro serisi Turkcell mağazaları ve Pasaj’da satışa sunuldu

En yeni teknolojileri kullanıcılarla buluşturmayı odağına alan Turkcell, Apple'ın yeni iPhone modellerini de satışa sunuldukları ilk andan itibaren müşterileriyle buluşturuyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 18 Eylül itibarıyla Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj'da yerini aldı.

Kullanıcılar, yeni modellere Turkcell güvencesiyle peşin veya peşin fiyatına kontratlı 12 ay vade seçeneğiyle ulaşabiliyor. Telefonunu yenilemek isteyen kullanıcılar ise Turkcell mağazalarında sunulan değiş tokuş kampanyasından yararlanabiliyor.

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir modeli iPhone Duo da ekim ayında Turkcell kanallarında satışa çıkacak.

iPhone 18 serisiyle ilgili fiyat ve diğer ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkcell.com.tr, Pasaj ve Turkcell uygulamasından; mağazada geçerli değiş tokuş detaylarına ise www.turkcell.com.tr/kampanya/apple-iphone-degis-tokus/ adresinden erişmek mümkün.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör