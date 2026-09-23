Yeni pazarlara erişimin adresi MÜSİAD EXPO

Ülkemizin ve iş dünyamızın dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı, 23-26 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'un stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla birleşen fuar, katılımcılara hem bölgesel hem de küresel pazarlara erişim imkânı sunuyor.

HEDEF KİTLEYLE TEMAS

MÜSİAD EXPO; üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon, enerji ve daha birçok sektörü kapsayan geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen B2B iş görüşmeleri, uluslararası alım heyetleri programları ve özel networking etkinlikleri sayesinde katılımcılar, doğrudan hedef kitleleriyle buluşarak ticari potansiyellerini maksimum seviyeye çıkarma imkânı sağlayacak.

KÜRESEL İLGİ ARTIYOR

Türkiye'nin ticaretinin gelişmesinde ve yeni pazarlar bulunmasında önemli bir rol üstlenen EXPO, her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Yenilikleri kucaklayan ve global trendleri takip eden MÜSİAD EXPO, küresel ölçekte ilgi görüyor. 18 farklı sektörden katılımcının ağırlandığı fuarda; çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri düzenlenerek, MÜSİAD'ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliği artıyor. MÜSİAD EXPO, farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Küresel ticaretin buluşma noktası olarak konumlanan MÜSİAD EXPO, katılımcılarına dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle doğrudan iş bağlantıları kurma ve yeni pazarlara açılma fırsatı sunar.

FIRSATLAR KEŞFEDİLİYOR

Her yıl artan katılımcı sayısı, genişleyen sektör çeşitliliği ve güçlü iş ağıyla MÜSİAD EXPO; yatırımcılar, sanayiciler, girişimciler ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiren stratejik bir ticaret platformu oldu. Fuar, yalnızca ürün ve hizmetlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda yeni iş birliklerinin doğduğu, ticaret hacminin büyüdüğü ve global fırsatların keşfedildiği dinamik bir ekosistemdir.

MARKAYI TANITMA İMKANI

MÜSİAD EXPO, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını İstanbul'da buluşturarak küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Fuar; farklı kıtalardan gelen alım heyetleri, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri ile güçlü bir uluslararası etkileşim ortamı sunuyor. Türkiye'nin güvenli, üretim odaklı ve stratejik ticaret yapısını yansıtan MÜSİAD EXPO, katılımcı firmalara markalarını global ölçekte tanıtma, yeni iş ortaklıkları kurma ve sürdürülebilir büyüme fırsatları yakalama imkânı sağlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİ

MÜSİAD EXPO, küresel ticaretin merkezinde konumlanan, sanayi, teknoloji, inovasyon, üretim ve ihracat odaklı iş birliklerini güçlendiren çok sektörlü bir ticaret platformu. Fuar; yerli ve yabancı firmaları, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturarak sürdürülebilir ticaret ilişkilerinin kurulmasına zemin hazırlar. Fuar süresince düzenlenen oturumlar, B2B eşleştirmeler ve sektörel buluşmalar; girişimciler, yatırımcılar ve uluslararası alım heyetleri için güçlü bir networking ortamı sunar.

FUARIN AVANTAJLARI



Doğrudan satış fırsatları.

Yeni pazarlara açılma imkânı.

İkili iş görüşmeleri (B2B) ile hızlı bağlantı.

Güçlü ve etkin pazar ilişkileri kurma.

Yeni ticari ortaklıklar geliştirme.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir anlaşmalar.

Marka bilinirliği ve imajını güçlendirme.

Ürün ve hizmetlerin birebir tanıtımı.

Rekabet gücünü analiz etme fırsatı.

Distribütör, bayi ve acente bulma imkânı.

İş ve iletişim ağını genişletme.

Her kıtadan ticaret temsilcileriyle doğrudan temas.

KÜRESEL TİCARETİN KALBİ BURADA ATIYOR

50.000+ ZİYARETÇİ: 110+ ÜLKEDEN

350+ KATILIMCI: 20+ ÜLKEDEN

14.500+ SERGİ ALANI: 7 SALON

800+ YABANCI İŞ İNSANI:

60 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ

35+ MEDYA PARTNERİ

5.000+ B2B iş görüşmesi

5 milyar $ ticaret hacmi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör