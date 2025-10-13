Yeni reklam filmi yayında! Vakıf Katılım’dan “Şaşılacak Kampanya”

Vakıf Katılım, bireysel ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ücretsiz hizmet ve kolaylıkları tanıtmak amacıyla hazırladığı yeni reklam kampanyasını yayına aldı. Vakıf Katılım'ın finansal hizmetlerde sunduğu avantajları sıcak, samimi ve esprili bir dille aktardığı reklam filmi, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını güçlü bir şekilde vurguluyor.

"Şaşılacak Kampanya!" sloganıyla geleneksel ve dijital mecralarda izleyiciyle buluşan ve 9,58 İletişim Çözümleri imzası taşıyan filmin prodüksiyonunu 36mm Film Network üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ömer Sinir yer alıyor.

REKLAM FİLMİ LİNKİ:

https://www.youtube.com/watch?v=KdRFSNl7Puc&feature=youtu.be

KÜNYE

Reklamveren : Vakıf Katılım Bankası

Reklamveren Yetkilisi : Yusuf Armağan, Şinasi Akhan

Reklam Ajansı : 9,58 İletişim Çözümleri

Ajans Başkanı : Tayfun Kısacık

Kreatif Ekip : Volkan Bintepe, Ali Murat Şenel, Kadir Tunç, İbrahim Özdemir, Furkan Eymen Şadoğlu

Marka Ekibi : İrem Emrullah

Prodüksiyon Şirketi : 36mm Film Network

Yönetmen : Ömer Sinir

Görüntü Yönetmeni : Alican Akgün

Yapımcılar : Selim Bilgiç, Nazlı Bilgiç