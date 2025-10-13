Yeni reklam filmi yayında! Vakıf Katılım’dan “Şaşılacak Kampanya”

Vakıf Katılım, bireysel ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ücretsiz hizmet ve kolaylıkları tanıtmak amacıyla hazırladığı yeni reklam kampanyasını yayına aldı. Vakıf Katılım'ın finansal hizmetlerde sunduğu avantajları sıcak, samimi ve esprili bir dille aktardığı reklam filmi, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını güçlü bir şekilde vurguluyor.
"Şaşılacak Kampanya!" sloganıyla geleneksel ve dijital mecralarda izleyiciyle buluşan ve 9,58 İletişim Çözümleri imzası taşıyan filmin prodüksiyonunu 36mm Film Network üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ömer Sinir yer alıyor.
REKLAM FİLMİ LİNKİ:
https://www.youtube.com/watch?v=KdRFSNl7Puc&feature=youtu.be
KÜNYE
Reklamveren : Vakıf Katılım Bankası
Reklamveren Yetkilisi : Yusuf Armağan, Şinasi Akhan
Reklam Ajansı : 9,58 İletişim Çözümleri
Ajans Başkanı : Tayfun Kısacık
Kreatif Ekip : Volkan Bintepe, Ali Murat Şenel, Kadir Tunç, İbrahim Özdemir, Furkan Eymen Şadoğlu
Marka Ekibi : İrem Emrullah
Prodüksiyon Şirketi : 36mm Film Network
Yönetmen : Ömer Sinir
Görüntü Yönetmeni : Alican Akgün
Yapımcılar : Selim Bilgiç, Nazlı Bilgiç