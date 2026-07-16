Siber risk en büyük tehdit

Jeopolitik gerilimlerden siber saldırılara, yapay zekâdan iklim risklerine kadar küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde şirketler de risk yönetimine daha farklı bakmaya başladı. Son dönemde yayımlanan uluslararası araştırmalar, kurumların artık yalnızca dış tehditlere odaklanmadığını; hızlı karar alabilme, veri yönetimi ve operasyonel dayanıklılığı da rekabet gücünün temel unsurları arasında gördüğünü ortaya koyuyor. EY ile Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve uluslararası alacak sigortası şirketi Coface'ın araştırmaları da bu risklere odaklandı.

Bu kapsamda EY ile Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) 106 sigorta şirketinin üst düzey risk yöneticisiyle (CRO) gerçekleştirdiği "Küresel Sigorta Risk Yönetimi Araştırması" ile Coface'ın 13 ülkede 1.250 üst düzey yöneticiyle yaptığı araştırma, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre yeni dönemde başarıyı belirleyecek temel unsur, riski tamamen ortadan kaldırmak değil; doğru analiz ederek hızlı ve güvenli kararlar alabilmek olacak.

SİBER RİSKLER İLK SIRAYA YERLEŞTİ

EY-IIF araştırmasına göre sigorta sektöründe en önemli kurumsal risk artık siber güvenlik. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 80'i siber riskleri kurumlarının en önemli beş riski arasında gösterirken, yaklaşık her üç yöneticiden biri bunu en kritik tehdit olarak tanımlıyor. Yapay zekâ destekli siber saldırılar, bulut sistemlerinin yaygınlaşması ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına bağımlılığın artması, şirketlerin risk profilini daha karmaşık hale getiriyor. Katılımcıların büyük bölümü jeopolitik gelişmelerin de siber tehditleri artırdığı görüşünü paylaşıyor. Araştırma, artık siber güvenliğin yalnızca bilgi işlem departmanlarının değil, yönetim kurullarının doğrudan gündem maddelerinden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKÂ YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de yapay zekâ uygulamalarındaki hızlı yaygınlaşma oldu. Sigorta şirketlerinin önemli bölümü üretken yapay zekâyı risk analizleri, belge inceleme, veri analizi ve operasyonel süreçlerde aktif biçimde kullanmaya başladı. Ancak yöneticiler, yapay zekânın beraberinde yeni sorumluluklar da getirdiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle şirketler yalnızca teknolojiyi kullanmaya değil; yapay zekâ yönetişimi, veri kalitesi, etik ilkeler ve insan kaynağı yatırımlarına da ağırlık veriyor.

OPERASYONEL DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

EY araştırmasına göre, şirketler artık krizlere hazırlıklı olmayı rekabet avantajı olarak görüyor. Siber dayanıklılık, kritik iş süreçlerinin kesintisiz devam etmesi, üçüncü taraf risklerinin yönetimi ve iş sürekliliği planları yönetim kurullarının öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor. Risk yöneticilerinin rolü de bu süreçte değişiyor. Geçmişte daha çok denetim ve mevzuata uyum odaklı çalışan risk ekipleri, artık şirketlerin büyüme stratejilerine yön veren birimler olarak görülmeye başlanıyor.

YENİ SORUN KARARSIZLIK

Coface'ın araştırması ise şirketlerin farklı ancak bir o kadar önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre kurumların yüzde 68'i, yavaş karar alma süreçlerini büyümenin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 62'si ise ticari büyüme hedefleri ile risk yönetimi anlayışı arasında hâlâ ciddi bir denge sorunu bulunduğunu düşünüyor. Bu durum şirketlerin yalnızca yeni fırsatlar oluşturmakta değil, mevcut fırsatları zamanında değerlendirmekte de zorlandığını gösteriyor.

RİSK ARTIK ŞİRKETLERİN İÇİNDE

Araştırmaya göre risk artık yalnızca ekonomik gelişmelerden, jeopolitik olaylardan veya finansal piyasalardan kaynaklanmıyor. Risk ekipleri ile ticari birimler arasındaki iletişim eksikliği, farklı sistemlerde tutulan veriler, kurum içindeki bilgi paylaşımındaki yetersizlik ve karar alma mekanizmalarının yavaş işlemesi de önemli risk unsurları arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 59'u risk ekiplerinin zaman zaman gereğinden fazla temkinli davrandığını düşünürken, yüzde 52'si ise farklı ülkelerden veya birimlerden gelen verilerin birbirinden kopuk olması nedeniyle karar alma süreçlerinin yavaşladığını belirtiyor.

AMAÇ BELİRSİZLİĞİ YÖNETMEK

Coface CEO'su Xavier Durand'a göre yeni dönemin en önemli yetkinliği riskten tamamen kaçınmak değil, belirsizliği doğru yönetebilmek. Durand, şirketlerin rekabet avantajını bilgi toplama, analiz etme ve bunu öngörüye dönüştürme becerisiyle elde edeceğini belirterek, en başarılı kurumların en az risk alanlar değil, doğru zamanda doğru kararı verebilen şirketler olacağını vurguluyor.