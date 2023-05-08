Yeni tesiste ilk ürün 2025’te

Konya Seydişehir'de yeni haddehane yatırımına başlayan Eti Alüminyum, sıcak ve soğuk hadde üretme imkânına kavuşacağı yeni tesiste ilk ürünü, 2025'te almayı hedefliyor. 3 milyar liralık yatırımla hayata geçecek yeni haddehane, cari açığın kapanmasına 350 milyon dolarlık destek sağlarken 285 kişiye de istihdam sağlayacak. Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Alüminyum'un Genel Müdürü Mehmet Arkan, "82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10'unu karşılarken katma değeri yüksek, yerli üretimle de her yıl 250 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Yeni haddehane yatırımımızla bu rakamı 600 milyon dolara çıkartırken 285 kişiye de ek istihdam sağlayacağız" diye konuştu. Alüminyum hadde ürünleri ithalatının 170 bin tona ulaştığını kaydeden Arkan, şunları söyledi: "Yurt dışına ödenen döviz 600 milyon doları geçiyor. Bunun önüne geçmek, savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlarken, uçak gövdelerinde, zırh malzemelerinin hammaddesi olarak ve gemi endüstrisinde kullanılan alüminyum ürünleri üretebilmek amacıyla Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başladık. 100 bin tonluk üretimle başlayacağız; ancak üretim kapasitemiz 200-250 bin tona çıkabilecek nitelikte olacak."