Yeni Tokat Havalimanı 25 Mart’ta hizmette! Başkan Erdoğan açılışını yapacak





AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın yıllardır özlemle beklediği havalimanının açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, "Havaalanımızın açılışını 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Havalimanımızın güncel maliyeti 1 milyar 200 milyon lira. Tokat'ın çehresini, havasını değiştirecek bir yatırım. Tokat'a, ülkemize büyük değer katacak bir yatırım. 16 bin metrekare kapalı alanımız var. 2 bin 700 metre pist uzunluğuyla her türlü hava vasıtalarının inmesine müsait bir havaalanı havaalanımız oldu. Tokat'ımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.