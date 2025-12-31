Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı

VERASET, İNTİKAL VE ESNAF VERGİLERİ İSTİSNA TUTARLARI

Yapılan düzenlemelerle vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletilmiş ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alınmıştı. Muafiyet limiti olan 1 milyon 580 bin lira, yeniden değerleme oranında artırılarak 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı. Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden faydalanırken, vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de yeniden değerleme oranında artırılarak 9,9 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarıldı. Veraset ve İntikal Vergisi'nde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi. Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 2 milyon 907 bin 136 liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 66 bin 935 lira oldu.

MTV, PASAPORT, EHLİYET VE CEP TELEFONU VERGİLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 artırıldı. Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 4 bin 103 lira, 3 yıl süreliler için 9 bin 516 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 13 bin 410,40 lira olacak. 2026'da A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 239,9 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 6 bin 754,60 lira olarak uygulanacak. Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 54 bin 258 lira oldu. Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 18,95 oranında artırıldı. Ayrıca, 2026 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası, ilk tespit için 17 bin liraya çıktı.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı da 700 lira olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları yeniden tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1250 lira olarak yeniden belirlendi.

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel tebliğleri de yayımlandı.